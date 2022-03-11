Путин начал репрессии против отдела ФСБ, информировавшего его об Украине, - СМИ
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Meduza.
5-я служба (официальное название – Служба оперативной информации и международных связей) курирует связи ФСБ с зарубежными партнерами, в том числе с американскими ведомствами.
Внутри службы существует Департамент оперативной информации (ДОИ), выполняющий функции внешней разведки ФСБ. Такую функцию – внешнюю разведку – ФСБ получила с конца 90-х, как раз когда Путин был ее директором.
В 2004 году управление повысили в статусе, превратив в полноценный департамент – Департамент оперативной информации. У него появился новый руководитель – Сергей Беседа.
Вскоре офицеров ДОИ начали замечать в Беларуси, Молдове и Абхазии. Оказалось, что там их главной задачей был не классический шпионаж, а поддержка прокремлевских кандидатов на местных выборах. Но именно Украина на всем постсоветском пространстве занимала особое место в приоритетах ДОИ.
5-я служба отвечала за предоставление Владимиру Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения
И вот через две недели войны до Путина наконец-то дошло, что его просто ввели в заблуждение: 5-я служба, боясь разозлить руководителя, просто снабжала его тем, что он сам хотел услышать.
Сейчас известно, что генерал Беседа и его заместитель помещены под домашний арест. Среди причин называют нецелевое использование средств, выделенных на операции, а также плохую разведывательную информацию.