Путин начал репрессии против отдела ФСБ, информировавшего его об Украине, - СМИ

Владимир Путин начал репрессии против своей любимой, "5-й" службы ФСБ, спустя две недели после вторжения в Украину. Руководство службы уже отправлено под домашний арест. Известно, что именно она накануне войны снабжала президента РФ данными о политической ситуации в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Meduza.

5-я служба (официальное название – Служба оперативной информации и международных связей) курирует связи ФСБ с зарубежными партнерами, в том числе с американскими ведомствами.

Внутри службы существует Департамент оперативной информации (ДОИ), выполняющий функции внешней разведки ФСБ. Такую функцию – внешнюю разведку – ФСБ получила с конца 90-х, как раз когда Путин был ее директором.

В 2004 году управление повысили в статусе, превратив в полноценный департамент – Департамент оперативной информации. У него появился новый руководитель – Сергей Беседа.

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Вскоре офицеров ДОИ начали замечать в Беларуси, Молдове и Абхазии. Оказалось, что там их главной задачей был не классический шпионаж, а поддержка прокремлевских кандидатов на местных выборах. Но именно Украина на всем постсоветском пространстве занимала особое место в приоритетах ДОИ.

5-я служба отвечала за предоставление Владимиру Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения

И вот через две недели войны до Путина наконец-то дошло, что его просто ввели в заблуждение: 5-я служба, боясь разозлить руководителя, просто снабжала его тем, что он сам хотел услышать.

Сейчас известно, что генерал Беседа и его заместитель помещены под домашний арест. Среди причин называют нецелевое использование средств, выделенных на операции, а также плохую разведывательную информацию.

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