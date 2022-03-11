Трюдо прямо отказал Зеленскому в закрытии неба Украины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время разговора с Владимиром Зеленским отказал ему во введении силами НАТО бесполетной зоны над Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трюдо рассказал в интервью CTV News.

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"Это разрывает сердце, когда ты должен сказать, что мы можем сделать очень много для поддержки, однако риск эскалации, риск привлечения НАТО в непосредственный конфликт, если мы отправим самолеты НАТО в Украину сбивать российские самолеты… Мы делаем очень многое, все, что можем , но именно это мы не можем выполнить", - сказал Трюдо.

Также премьер-министр Канады выразил надежду, что путин не применит ядерное оружие, однако не смог полностью исключить этот вариант. "Многие из нас считали, что он и в Украину врываться не будет", - отметил Трюдо.

Напомним, министры иностранных дел НАТО во время чрезвычайной встречи 4 марта не пришли к согласию вокруг вопроса о введении бесполетной зоны над Украиной.

В то же время, российская авиация продолжает целенаправленные атаки на гражданские объекты в Украине, включая инфраструктуру и жилые массивы.

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