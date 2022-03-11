Россия может планировать применение химических или биологических ядовитых веществ против украинцев, - Гринфилд

Соединенные Штаты серьезно обеспокоены возможностью применения российскими силами химического/бактериологического оружия в Украине для проведения операции под чужим флагом или поддержки тактических боевых операций на украинской территории.

С таким заявлением выступила в пятницу на заседании Совбеза ООН, инициированном РФ, постоянная представительница США при ООН Линда Томас Гринфилд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы серьезно обеспокоены тем, что Россия может планировать применение химических или биологических ядовитых веществ против украинского народа", - подчеркнула постпред США.

Она отметила, что, по оценкам американской стороны, РФ может сделать это для убийств, создания инцидентов под "чужим флагом" или в поддержку тактических боевых действий.

Гринфилд также напомнила, что Соединенные Штаты предупреждали мир о намерениях кремля по поводу создания поводов для вторжения в Украину, в том числе с нарративами о якобы разработке в Украине химического и биологического оружия. Китай же помогал Москве распространять эту дезинформацию и таким образом поддерживал возмутительную ложь РФ, отметила посол.

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Постпред США подчеркнула, что у кремля есть целый послужной список проведения операций "под чужим флагом", а также ложных обвинений в адрес других государств в тех нарушениях, которые РФ сама и совершает. "Мы глубоко обеспокоены, что созыв Россией этой встречи (в Совбезе ООН – ред.) также является проведением потенциальной операции под чужим флагом – именно так, как предупреждали мы, в том числе госсекретарь Блинкен здесь, в зале Совета безопасности в прошлом месяце" , – подчеркнула постпред США.

С самого начала стратегия США по противостоянию РФ заключалась в том, чтобы прозрачно делиться с миром имеющейся информацией, и это приходилось делать даже чаще, чем хотелось бы, подчеркнула посол.

"Ми не дозволимо Росії уникнути відповідальності за її брехню перед усім світом", - підкреслила вона.

Представительница США заявила, что у Украины нет программ разработки биологического оружия, как об этом лжет кремль. Нет никаких биологических лабораторий в Украине, поддерживаемых Соединенными Штатами, – ни у российской границы, ни где-либо в другом месте.

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По ее словам, в Украине только работают медицинские лаборатории, принадлежащие системе здравоохранения и диагностируемые, например, COVID-19. США действительно способствуют работе таких заведений, чтобы работа там велась безопасным образом, и эта работа проводится открыто для защиты здоровья людей и не имеет ничего общего с биологическим оружием.

"Россия же наоборот уже давно реализует программы разработок биологического оружия в нарушение международного права. Именно у России есть задокументированная история применения химического оружия, именно Россия выступает в роли агрессора", - заявила Гринфилд.

Она напомнила, что именно сотрудники российских спецслужб отравили Алексея Навального, Сергея и Юлию Скрипалей нервно-паралитическими веществами. Кроме того, РФ продолжает поддерживать режим Асада в Сирии и защищает его в Совбезе ООН от ответственности за неоднократное применение химоружия.

Постпред США при ООН выступила с призывом к президенту России прекратить бессмысленную и кровавую войну против Украины.