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На переговорах с РФ не было прогресса, - Кулеба

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На переговорах с РФ не было прогресса, - Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не видит прогресса в российско-украинских переговорах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Кулеба отметил, что переговоры на высоком уровне на этой неделе между ним и его российским коллегой Сергеем Лавровым не дали прогресса.

Ранее президент страны-агрессора заявил, что его переговорщики сообщили об "определенных положительных событиях".

"На переговорах не было прогресса, поэтому мне сложно понять, какой прогресс имеет в виду президент Путин", - сказал министр.

Он также повторил одно из ключевых требований Зеленского – двусторонний разговор с Путиным – как единственный способ деэскалации.

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Топ комментарии

  • Слава Свид
    В венах России течёт война/разруха/смерть/боль Она не может существовать без этих постулатов. Она и была слеплена из них.
  • Слава Свид
    Дефлоратор кацапських скреп
    5 минут назад

    Яка іронія 8 років ботиксний брехав про шахтерів і трактористів , а тепер так звана "друга армія в світі" відгрібає поповній від справжніх трактористів і працівників поштової служби Україна одна з небагатьох країн що доставляє на росію вантажі, але є один нюанннс... Напиши листа невесте що повернешся грузом 200. московія стверджує, що це не війна, а ваєная апєрация.Це певно,перша операція,під час якої пацієнт встав і почав ******* хірурга. І це не санкції наросії а спеціальна фінансова операція. відтепер прощай ******* електроніка та побутова техніка і засоби особистої гігієни..
  • govtva
    Прогресс будет когда лапотное войско в лесах в окружение попадет.
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