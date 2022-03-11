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США предоставят Украине противотанковое и зенитное вооружение, - Bloomberg

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США предоставят Украине противотанковое и зенитное вооружение, - Bloomberg
По данным агентства Bloomberg, Вооруженные силы Украины получат новые партии противотанкового и зенитного вооружения от США после принятия Сенатом законопроекта, включающего 3,5 миллиарда долларов на "пополнение американских запасов оборудования, отправленного в Украину".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Ожидается, что пакет будет включать в себя новые поставки 105-мм минометов и дополнительные противотанковые и зенитные комплексы Javelin и Stinger, сообщают источники агентства.

Один из помощников Конгресса США отметил, что новые деньги, вероятно, также будут потрачены на военное снаряжение, такое как гранатометы M203, бронежилеты, снайперские винтовки и лазерные дальномеры.

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