Оккупанты сорвали эвакуацию населения из Изюма, - глава Харьковской ОВА Синегубов

Российские оккупационные войска сорвали эвакуацию населения из Изюма.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Россия сегодня сорвала эвакуацию с Изюма. Мы подготовили 20 автобусов и все необходимое. Был создан "зеленый коридор", но из-за обстрелов оккупантов он так и не был запущен."



Город Изюм остался без электричества, тепла, воды, связи. Враг продолжает атаковать мирное население. Вражеский снаряд попал в один из корпусов оскольского психоневрологического интерната. К счастью, все 360 человек на момент обстрела находились в укрытии: это 30 человек работников и 330 пациентов - пожилые люди и люди с инвалидностью. Здание полностью разрушено на 2-3 этажах.



Кроме этого, в этом же селе оккупант сегодня разрушил еще 5 частных домов", - говорится в сообщении.

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