Байден направил 12 тыс. военных к границам с Россией

Президент США Джо Байден заявил, что направил к границам России 12 тысяч американских военных, которые будут защищать "каждый дюйм территории НАТО".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Мы продолжим с нашими союзниками в Европе посылать непоколебимый месседж - мы будем объединено защищать каждый дюйм территории НАТО. Именно поэтому я направил 12 тысяч военных вдоль границы с Россией - в Эстонию, Литву, Румынию", - подчеркнул он.

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