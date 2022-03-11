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Байден направил 12 тыс. военных к границам с Россией

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Байден направил 12 тыс. военных к границам с Россией
Президент США Джо Байден заявил, что направил к границам России 12 тысяч американских военных, которые будут защищать "каждый дюйм территории НАТО".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Мы продолжим с нашими союзниками в Европе посылать непоколебимый месседж - мы будем объединено защищать каждый дюйм территории НАТО. Именно поэтому я направил 12 тысяч военных вдоль границы с Россией - в Эстонию, Литву, Румынию", - подчеркнул он.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
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  • Долгова
    Спочатку засідання НАТО, потім хтось (не будемо вказувти пальцем) виявиться проти. Поім консультації, потім Макарон поїде до окурка, потім Шольу поїде до окурка, просити не бомбити країни НАТО. Потім будуть намагатися заблокувати газ та нафту ,але німці на угорці будуть проти і так по-колу.

    Ось що буде після нападу на НАТО
  • Юрий Педаченко
    За это спасибо! Это значит, что врагу надо будет тысяч 30-50 посылать куда-то подальше от Украины. А на них были большие планы
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