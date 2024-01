К Интернациональному легиону защитников Украины присоединились добровольцы из 52 стран.

К Интернациональному легиону, созданному в Украине в связи с нападением РФ, присоединились добровольцы из 52 стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке заместителя министра обороны Анны Маляр.

"Когда вы видите, как ежедневно бомбы и ракеты падают на украинские города, разрушая больницы, школы, дома – это трудно воспринять, это выглядит безумно. Вы видите, что происходит и, кажется, ничего не можете сделать. Когда началось создание интернационального легиона , я сразу понял, что должен присоединиться к нему", - рассказал доброволец из Норвегии Дамьен.

По его словам, в легионе есть люди из многих государств и по состоянию на вчера (10 марта) были представители из 52 стран. В частности, добровольцы прибывают из соседних с Украиной государств: Польши, стран Балтии, Скандинавии, Великобритании и США.

Отмечается, что добровольцы Интернационального легиона сначала согласовывают все юридические вопросы службы, а уже потом получают всю необходимую экипировку и оружие. После этого начинается специальная подготовка и согласование подразделений.

Напомним, 6 марта Министерство обороны Украины вместе с IT-волонтёрами создали сайт для приема заявок на поступление в International Legion for the Territorial Defence of Ukraine. По состоянию на 6 марта желание воевать изъявили до 20 тыс. иностранцев.