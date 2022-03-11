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Путин, похоже, не занимается дипломатией для прекращения войны, - Гаррис

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Путин, похоже, не занимается дипломатией для прекращения войны, - Гаррис
Вице-президент США Камала Гаррис говорит, что президент России Владимир Путин, похоже, не занимается "серьезной дипломатией" для прекращения войны в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

"Мы видим российский учебник лжи, дезинформации и агрессии. Мы настаиваем, что дипломатия – это путь решить эти вопросы", - сказала Гаррис.

Она подчеркнула приверженность Соединенных Штатов защищать членов НАТО на восточном фланге Альянса.

"Мы очень серьезно относимся к нашей роли и отношениям, которые у нас есть в рамках альянса НАТО. Мы серьезно относимся и готовы действовать в соответствии со словами, которые мы говорим, когда говорим, что нападение на одного является нападением на всех", - сказала Гаррис. .

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"Мы четко отдаем себе отчет, что работа, которая должна быть выполнена в ответ на войну Путина, включает прочную позицию в альянсе для поддержки потребностей наших партнеров", - добавила она.

Гаррис также сказала, что США выделят большее финансирование, чтобы помочь смягчить гуманитарный кризис в Европе.

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Топ комментарии

  • PREDATOR PREDATOR
    А він для того напав,щоб припинити війну? Дипломатією війни не завершувалися.
  • крымский антиватник
    она всегда такая, тут местные тоже в **** от её оральных выблевов.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а зачем ему ее останавливать???? пока он бомбит наши города он чувствует себя властелином мира и вершителем судеб... а после этого всего... замирясь... он опять станет чмом и старым больным фюрером (шоб оно сдохло!!)
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