Путин, похоже, не занимается дипломатией для прекращения войны, - Гаррис
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.
"Мы видим российский учебник лжи, дезинформации и агрессии. Мы настаиваем, что дипломатия – это путь решить эти вопросы", - сказала Гаррис.
Она подчеркнула приверженность Соединенных Штатов защищать членов НАТО на восточном фланге Альянса.
"Мы очень серьезно относимся к нашей роли и отношениям, которые у нас есть в рамках альянса НАТО. Мы серьезно относимся и готовы действовать в соответствии со словами, которые мы говорим, когда говорим, что нападение на одного является нападением на всех", - сказала Гаррис. .
"Мы четко отдаем себе отчет, что работа, которая должна быть выполнена в ответ на войну Путина, включает прочную позицию в альянсе для поддержки потребностей наших партнеров", - добавила она.
Гаррис также сказала, что США выделят большее финансирование, чтобы помочь смягчить гуманитарный кризис в Европе.