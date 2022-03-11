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Украине нужны самолеты, чтобы остановить российские военные преступления, - Кулеба

11 09140
Украине нужны самолеты, чтобы остановить российские военные преступления, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине самолеты, чтобы остановить российские преступления.

Об этом глава МИД сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Осажденный Мариуполь сейчас является худшей гуманитарной катастрофой на планете. 1582 погибших мирных жителей за 12 дней, даже похороненных в таких братских могилах, как эта. Не имея возможности победить украинскую армию, Путин бомбит безоружных, блокирует гуманитарную помощь. Нам нужны самолеты, чтобы остановить российские военные преступления", - говорится в сообщении.

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Украине нужны самолеты, чтобы остановить российские военные преступления, - Кулеба 01

Топ комментарии

  • Іван Оленюк 404a56e4
    Нам потрібно ВСЕ.
  • PREDATOR PREDATOR
    Літаки і ппо.Я ще в 2014 році казав,що авіація це дуже важливо.
  • Saskia Jansen
    це не пургa. це називається дипломатія. довбати поки не дадуть.

    Only fool never changes his mind.
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