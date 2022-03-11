Украине нужны самолеты, чтобы остановить российские военные преступления, - Кулеба
11 09140
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине самолеты, чтобы остановить российские преступления.
Об этом глава МИД сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Осажденный Мариуполь сейчас является худшей гуманитарной катастрофой на планете. 1582 погибших мирных жителей за 12 дней, даже похороненных в таких братских могилах, как эта. Не имея возможности победить украинскую армию, Путин бомбит безоружных, блокирует гуманитарную помощь. Нам нужны самолеты, чтобы остановить российские военные преступления", - говорится в сообщении.