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Защитники Мариуполя уничтожили батальонную группу 102-го полка 150-й дивизии оккупантов

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Защитники Мариуполя уничтожили батальонную группу 102-го полка 150-й дивизии оккупантов
Защитники Мариуполя продолжают успешно утилизировать весь пришедший на нашу землю русский хлам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Да, практически прекратила свое существование одна батальонная тактическая группа 102-го полка 150-й мотострелковой дивизии вооруженных сил России.

Подразделения Объединенных сил продолжают защищать город и защищать мирных украинских граждан", – отмечается в сообщении.

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Топ комментарии

  • Vladimir Longer
    Приятная новость перед сном!
  • ятутсовсемрядом
    слава та повага
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    це не реально...в Маріуполі там не війскові дам дійсно якісь Кіборги..Слава Азов!!!Боже бережи Маріуполь
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