Защитники Мариуполя уничтожили батальонную группу 102-го полка 150-й дивизии оккупантов
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Защитники Мариуполя продолжают успешно утилизировать весь пришедший на нашу землю русский хлам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС.
"Да, практически прекратила свое существование одна батальонная тактическая группа 102-го полка 150-й мотострелковой дивизии вооруженных сил России.
Подразделения Объединенных сил продолжают защищать город и защищать мирных украинских граждан", – отмечается в сообщении.