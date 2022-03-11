ССО уничтожили колонну техники российских оккупантов в Харьковской области, - ОВА

Украинские защитники разбили колонну военной техники российских оккупантов в Чугуевском районе.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины в Чугуевском районе уничтожили колонну военной техники оккупанта.

По информации Штаба обороны, среди уничтоженной техники оккупанта - танки, боевые машины и топливозаправщики.

Также ВСУ ликвидировали живую силу противника. Несколько врагов, бросив технику, скрылись в лесной местности. Вооруженные Силы Украины, Территориальная оборона просят местных жителей быть бдительными и по возможности информировать о местонахождении врага", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защитники Мариуполя уничтожили батальонную группу 102-го полка 150-й дивизии оккупантов