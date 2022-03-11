ССО уничтожили колонну техники российских оккупантов в Харьковской области, - ОВА
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Украинские защитники разбили колонну военной техники российских оккупантов в Чугуевском районе.
Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины в Чугуевском районе уничтожили колонну военной техники оккупанта.
По информации Штаба обороны, среди уничтоженной техники оккупанта - танки, боевые машины и топливозаправщики.
Также ВСУ ликвидировали живую силу противника. Несколько врагов, бросив технику, скрылись в лесной местности. Вооруженные Силы Украины, Территориальная оборона просят местных жителей быть бдительными и по возможности информировать о местонахождении врага", - говорится в сообщении.