В ООН получили подтверждение использования Россией запрещенных кассетных бомб для бомбардировки Угледара. ДОКУМЕНТ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Из-за их большого применения кассетных боеприпасов в населенных пунктах - несовместимо с принципами международного гуманитарного права, регулирующими ведение боевых действий", - заявила журналистам в Женеве представительница Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл.
Ранее Управление сообщало, что получало уведомление о применении кассетных боеприпасов при ударах по гражданским объектам. Тросселл напомнила, что такие атаки могут быть приравнены к военным преступлениям.
"Напоминаем российским властям, что нанесение ударов по гражданским лицам и гражданским объектам, а также так называемые плоскостные обстрелы городов и сел и другие формы неизбирательных атак запрещены международным правом и могут быть приравнены к военным преступлениям", - добавила она.
Отметим, кассетные бомбы состоят из полого взрывающегося снаряда, разбрасывая десятки или даже сотни более мелких "бомб" на большой территории.