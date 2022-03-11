В ООН получили подтверждение использования Россией запрещенных кассетных бомб для бомбардировки Угледара. ДОКУМЕНТ

В Управлении ООН по правам человека заявили, что получили "достоверные сообщения" о применении российскими войсками кассетных боеприпасов в населенных пунктах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Из-за их большого применения кассетных боеприпасов в населенных пунктах - несовместимо с принципами международного гуманитарного права, регулирующими ведение боевых действий", - заявила журналистам в Женеве представительница Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл.

Ранее Управление сообщало, что получало уведомление о применении кассетных боеприпасов при ударах по гражданским объектам. Тросселл напомнила, что такие атаки могут быть приравнены к военным преступлениям.

"Напоминаем российским властям, что нанесение ударов по гражданским лицам и гражданским объектам, а также так называемые плоскостные обстрелы городов и сел и другие формы неизбирательных атак запрещены международным правом и могут быть приравнены к военным преступлениям", - добавила она.

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Отметим, кассетные бомбы состоят из полого взрывающегося снаряда, разбрасывая десятки или даже сотни более мелких "бомб" на большой территории.