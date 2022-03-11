США будут считать новой эскалацией привлечение выходцев с Ближнего Востока, - Госдеп
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В США сообщили, что сочтут новой эскалацией конфликта в Украине привлечение выходцев с Ближнего Востока.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп.
В Госдепартаменте США сообщили, что сочтут новой эскалацией участие в конфликте выходцев с Ближнего Востока, о которых говорят российские власти.
Стоит отметить, что утром 11 марта российские власти заявили о привлечении добровольцев из стран Ближнего Востока. В частности – наемников из Сирии.