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США будут считать новой эскалацией привлечение выходцев с Ближнего Востока, - Госдеп

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США будут считать новой эскалацией привлечение выходцев с Ближнего Востока, - Госдеп
В США сообщили, что сочтут новой эскалацией конфликта в Украине привлечение выходцев с Ближнего Востока.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп.

В Госдепартаменте США сообщили, что сочтут новой эскалацией участие в конфликте выходцев с Ближнего Востока, о которых говорят российские власти.

Стоит отметить, что утром 11 марта российские власти заявили о привлечении добровольцев из стран Ближнего Востока. В частности – наемников из Сирии.

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