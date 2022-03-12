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Определен победитель конкурса на эскиз для почтовой марки "Русский военный корабль, иди нах#й!"

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Объявлен победитель народного голосования за эскиз для почтовой марки "Русский военный корабль, иди нах#й!".

Об этом в Telegram сообщает "Укрпочта", передает Цензор.НЕТ.

"За работу украинского художника Бориса Гроха проголосовало более 1700 человек из 8 тысяч всех голосов!"

Остается завершить организационные вопросы и передать эскиз в печать.

Так что не будем терять времени! Приступаем к работе, чтобы в ближайшее время вы уже смогли воспользоваться маркой и отправили тому, кому нужно", - говорится в сообщении.

Читайте: Первой маркой в условиях военного положения выпустят "Русский военный корабль, иди нах*й" - объявлен конкурс эскизов. ФОТО

Определен победитель конкурса на эскиз для почтовой марки Русский военный корабль, иди нах#й! 01

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Топ комментарии

  • - ШПАЕВ -
  • Rino Onix
    Коштовна марка для любої колекції.
  • Bagamias
    Показал знакомым чехам. Хотят купить. Есть смысл их продавать дорого, как еще один способ собрать денег - на армию, на помощь гражданским, походу есть на что.
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