Определен победитель конкурса на эскиз для почтовой марки "Русский военный корабль, иди нах#й!"
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Объявлен победитель народного голосования за эскиз для почтовой марки "Русский военный корабль, иди нах#й!".
Об этом в Telegram сообщает "Укрпочта", передает Цензор.НЕТ.
"За работу украинского художника Бориса Гроха проголосовало более 1700 человек из 8 тысяч всех голосов!"
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Остается завершить организационные вопросы и передать эскиз в печать.
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Так что не будем терять времени! Приступаем к работе, чтобы в ближайшее время вы уже смогли воспользоваться маркой и отправили тому, кому нужно", - говорится в сообщении.