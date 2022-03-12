Белорусы разбирают железнодорожные пути и копают противотанковые рвы, потому что не хотят участия своей страны в войне, - мэр Луцка Полищук

Большинство белорусов не поддерживают участие их государства в войне.

Об этом заявил мэр Луцка Игорь Полищук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".

У жителей Волынской области есть родственники, друзья или знакомые в Беларуси, которые, по словам мэра, уверяют, что препятствуют будущим действиям белорусской армии в случае их присоединения к оккупантам:

"Они сообщают нам о том, что белорусы, не желая допустить участия Беларуси и кровопролития, человеческих жертв, уже сегодня самовольно совершают такие действия, как разбор железнодорожных путей для того, чтобы нельзя было подвезти технику; копание противотанковых рвов, чтобы танки не могли идти ", – рассказал Полищук.

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