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Белорусы разбирают железнодорожные пути и копают противотанковые рвы, потому что не хотят участия своей страны в войне, - мэр Луцка Полищук

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Белорусы разбирают железнодорожные пути и копают противотанковые рвы, потому что не хотят участия своей страны в войне, - мэр Луцка Полищук
Большинство белорусов не поддерживают участие их государства в войне.

Об этом заявил мэр Луцка Игорь Полищук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".

У жителей Волынской области есть родственники, друзья или знакомые в Беларуси, которые, по словам мэра, уверяют, что препятствуют будущим действиям белорусской армии в случае их присоединения к оккупантам:

"Они сообщают нам о том, что белорусы, не желая допустить участия Беларуси и кровопролития, человеческих жертв, уже сегодня самовольно совершают такие действия, как разбор железнодорожных путей для того, чтобы нельзя было подвезти технику; копание противотанковых рвов, чтобы танки не могли идти ", – рассказал Полищук.

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Топ комментарии

  • Urs
    на расии уже поздно. У беларусов еще есть шанс, если только уже без лавочек. Но временное окно сужается, и через несколько месяцем могут пойти паровозом вместе с рф. А у санкций нет тумблера "вкл-выкл". Вспомните Джексона-Вэника. Сколько десятилетий действовал?
  • vadyan
    У беларуси сейчас только один нормальный вариант выхода из сложившейся ситуации, к сожалению маловероятный - это армейский переворот с переходом на сторону народа, арестом военного преступника лукашенка и переходом на сторону Украины. Да, будет больно, будут жертвы и надо делать это прямо сейчас, но иначе при любых прочих раскладах крах росии засосет беларусь за собой, а это кризис, санкции и изоляция на десятилетия
  • Rino Onix
    В России также как в Беларуси есть только один шанс спасти свою экономику это поменять власть.
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