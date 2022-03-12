Зеленский и Байден провели самый длинный телефонный разговор, - CNN
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Президент США Джо Байден провел самый длинный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Большинство звонков Байдена и Зеленского с момента вторжения были в диапазоне от 30 до 40 минут, этот был несколько длиннее, поскольку Байден подчеркнул, что США пытаются приостановить нормальные торговые отношения с Россией, чтобы наказать Кремль", - говорится в сообщении.
Отмечается, что разговор длился 49 минут.