Зеленский и Байден провели самый длинный телефонный разговор, - CNN

Президент США Джо Байден провел самый длинный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Большинство звонков Байдена и Зеленского с момента вторжения были в диапазоне от 30 до 40 минут, этот был несколько длиннее, поскольку Байден подчеркнул, что США пытаются приостановить нормальные торговые отношения с Россией, чтобы наказать Кремль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор длился 49 минут.

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