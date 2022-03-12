Россия прорабатывает два варианта ядерного шантажа, - Буданов

Российский агрессор прорабатывает два варианта ядерного шантажа, и в любом случае намерен обвинить Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом рассказал глава Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов.

"Мы располагаем информацией о разработке двух вариантов. Какой из них они выберут, это зависит исключительно от них. Первый – это масштабное поджигание радиоактивных лесов, сразу же поднимется радиоактивное облако и пойдет в направлении, куда дует ветер. Второе – применение артиллерии по ядерному хранилищу. Результат будет тот же.

Что в первом, что во втором случае российское руководство имеет целью обвинить именно Украину, и именно ее "нацистские", "неонацистские" формирования, которых здесь на самом деле не существует".

Буданов напомнил, что Россия не впервые прибегает к ядерному шантажу. Уже были умышленные обстрелы блоков Запорожской атомной электростанции, а также ракетный удар по Харьковскому физико-техническому институту, на территории которого находится экспериментальный ядерный реактор.

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"Это все целью имеет устрашение. Теперь российское руководство понимает, что их планы скорой кампании провалились, и они переходят к ядерному шантажу", - сказал Буданов.

Глава ГУР подчеркнул, что в любом случае, к какому бы сценарию ни склонилось российское руководство, это будет ядерный терроризм, экоцид и экологическая катастрофа, которая коснется как Европы, так и России. А больше всего пострадают Беларусь и Украина.