Россия целенаправленно использует неуправляемые ракеты, чтобы увеличить количество жертв среди гражданского населения, - Минобороны Великобритании
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter Минобороны Британии.
В оборонном ведомстве Королевства приводят данные своей разведки, согласно которым российские войска, получая мощный отпор от ВСУ, делают упор на обстрелы и бомбардировки городов Украины с большого расстояния.
"За последние 24 часа авиационные и ракетные силы России нанесли удары против городов на западе Украины Луцка и Ивано-Франковска", - говорится в сообщении.
Удары неуправляемыми ракетами, которые используют оккупанты из недоступных для украинских систем противовоздушной обороны территорий, должны способствовать продвижению наземных сил оккупантов.
В британском Минобороны связывают использование РФ таких неуправляемых ракет с намерением увеличить количество жертв гражданского населения Украины.