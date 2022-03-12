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НАТО проведет масштабные военные учения вплотную к российской границе

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НАТО проведет масштабные военные учения вплотную к российской границе
В понедельник, 14 марта, НАТО начнет масштабные военные учения в Норвегии, в нескольких сотнях километров от российской границы.

Учения получили название Cold Response 2022 (Холодный ответ) и это самые большие учения с участием войск НАТО в этом году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

Ожидается, что участие в учениях примут около 30 000 военнослужащих, 200 самолетов и 50 судов из 27 стран.

Маневры позволят западным государствам отточить боевые навыки в холодном климате Норвегии, в том числе в Арктике, на земле, на море и в небе. Учения пройдут в нескольких сотнях километров от российской границы.

Хотя учения были спланированы задолго до вторжения России в Украину, теперь они приобретают дополнительное значение в результате войны.

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"Эти учения очень важны для безопасности Норвегии и ее союзников. Мы будем практиковать союзное усиление Норвегии", - заявил министр обороны Норвегии Од Роджер Эноксен.

Ожидается, что учения завершатся 1 апреля.

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Топ комментарии

  • Eugen Konovalenko 5e17cf20
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  • Ksenia VB
  • jklpqrs
    Всеми этими штуками(кораблями к примеру, или F-16) надо уметь пользоваться. Учиться нужно годами. А ты хочешь сесть за штурвал самолета и лететь. Вопрос, куда? А учения нужны, чтобы оттянуть российские войска в ту сторону. Неплохо было бы, чтобы и Китай тоже это сделал. Война - это большое терпение, не выйдет вот так вот с налету ее выиграть.
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