С начала боевых действий 31 БТГ РФ потеряла боеспособность, наблюдается движение групп российских дезертиров к границе, - Генштаб ВСУ
Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Начались семнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям. Противник в Полесском, Северском, Южнобужском операционных районах имеет большие потери в живой силе и пытается закрепиться на ранее захваченных рубежах.
На Донецком направлении во время попыток продвинуться вперед оккупанты получили достойный отпор от Украинских Защитников и были остановлены на отдельных направлениях, на остальном враг существенно снизил темпы продвижения.
С начала боевых действий тридцать одна действовавшая на территории Украины батальонно-тактическая группа противника утратила боеспособность.
По результатам боевых действий большинство подразделений вооруженных сил российской федерации, имевших непосредственный огневой контакт с подразделениями Вооруженных Сил Украины, деморализовано, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться, фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами. В последние три дня наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении государственной границы.
Враг испытывает большую проблему по комплектованию резерва.
Вооруженные Силы Украины в согласованном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны государства и силами национального сопротивления сдерживают массированное наступление оккупационных войск", - говорится в сообщении.