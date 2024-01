Масштабы потерь свидетельствуют о полной непригодности российской армии, - экс-премьер Швеции Бильдт

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"Здесь, в Вашингтоне, я слышал подсчеты, что спустя две недели примерно четверть российской военной техники при вторжении в Украину была уничтожена или выведена из строя. С древних военных времен помню, что воинская часть, имеющая потери на треть, считается непригодной", - написал он в своем Twitter.

I hear assessments here in DC that after two weeks up towards a quarter of 🇷🇺 military equipment in the 🇺🇦 invasion has been destroyed or disabled. I remember from my old military days that a military unit which has losses of a third is considered unusable. pic.twitter.com/Gbt8JHxErB