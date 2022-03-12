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Попытки оккупантов окружить столицу продолжаются, однако наступление на город приостановлено, - глава ВА Киева Жирнов

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Попытки оккупантов окружить столицу продолжаются, однако наступление на город приостановлено, - глава ВА Киева Жирнов
Глава военной администрации Киева Николай Жирнов по итогам предыдущих суток отметил, что в настоящее время войска РФ приостановили наступательные действия на Киев, но от намерений оцепить столицу не отказались.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"В настоящее время противник приостановил наступательные действия на Киев, но от своих намерений оцепить столицу не отказался. Враг деморализован и не имеет достаточно сил и средств для наступления. Оборона Киева активна и заставляет противника постоянно нести потери и перегруппироваться. Зато от бессилия и злобы он продолжает варварские бомбардировки наших городов", – сказал Жирнов.

Он отметил, что "сложными, но контролируемыми" направлениями остаются Житомирское и Вышгородское.

"Мы продолжаем устанавливать блокпосты, оборудовать опорные пункты, минировать местность, объекты в окрестностях и в городе", - рассказал глава военной администрации Киева.

Он также попросил киевлян не игнорировать воздушную тревогу.

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"Вовремя занимайте укрытие, оказывайте помощь нуждающимся. Мы дали понять ордынцам, что столица им не под силу", – сказал Жирнов.

Топ комментарии

  • Alex Vassago
    Якраз НІ, шановний.
    Час суцільних ліній окопів та цілих полів протитанкових їжаків минув.
    ******* війна - маневрена. І ніяких фронтів. Тим більш, що все зосереджено біля доріг.
  • Мистер Икс 00711c20
    Для окружения Киева нужно войск немерено а тем более войск ватных ,плюс надо иметь надёжный тыл ,ни того, ни другого у кацапов НЕТ а посему им ***** !
  • Andrii Pushkarchuk
    Які фронти, потєряшка? Ти згадав 41-й минулого століття?
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