Уничтожена российская крылатая ракета над Днепром, - воздушное командование "Схід"
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Подразделением Днепровской зенитной ракетной бригады уничтожена вражеская крылатая ракета над Днепром.
Об этом утром 12 марта сообщили на официальной странице Facebook Воздушного командования "СХІД", передает Цензор.НЕТ.
"Войска РФ терпят значительные потери в наземных операциях, поэтому коварно наносят удар за ударом с воздуха. Однако воины противовоздушной обороны 24/7 следят за небом. Сегодня вы увидели их в действии своими глазами", - говорится в сообщении.