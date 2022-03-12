12 марта будут действовать более 10 гуманитарных коридоров для эвакуации населения. Полный список
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Сегодня, 12 марта 2022 года, украинская сторона откроет более десятка гуманитарных коридоров в горячие точки. По ним доставят помощь и будут эвакуироваться люди в наиболее безопасные города.
Об этом сообщила сегодня на брифинге вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, сегодня открываются следующие гуманитарные коридоры:
- Запорожье – Мариуполь;
- Пологи - Запорожье;
- Гостомель - Киев;
- Козаровичи - Киев;
- Микуличи - Киев;
- Андреевка - Житомир;
- Макаров - Житомир;
- Бородянка - Житомир
- Тростянец - Полтава;
- Сумы - Полтава;
- Лебедин - Полтава;
- Конотоп - Полтава;
- Великая Писаревка - Полтава;
- Краснополье - Полтава.