Новости • Война

12 марта будут действовать более 10 гуманитарных коридоров для эвакуации населения. Полный список

6 1792
12 марта будут действовать более 10 гуманитарных коридоров для эвакуации населения. Полный список
Сегодня, 12 марта 2022 года, украинская сторона откроет более десятка гуманитарных коридоров в горячие точки. По ним доставят помощь и будут эвакуироваться люди в наиболее безопасные города.

Об этом сообщила сегодня на брифинге вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, сегодня открываются следующие гуманитарные коридоры:

  • Запорожье – Мариуполь;
  • Пологи - Запорожье;
  • Гостомель - Киев;
  • Козаровичи - Киев;
  • Микуличи - Киев;
  • Андреевка - Житомир;
  • Макаров - Житомир;
  • Бородянка - Житомир
  • Тростянец - Полтава;
  • Сумы - Полтава;
  • Лебедин - Полтава;
  • Конотоп - Полтава;
  • Великая Писаревка - Полтава;
  • Краснополье - Полтава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Определены "зеленые коридоры" на 12 марта в Сумской области, - Живицкий

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

ТОП-новости

все новости