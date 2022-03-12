12 марта будут действовать более 10 гуманитарных коридоров для эвакуации населения. Полный список

Сегодня, 12 марта 2022 года, украинская сторона откроет более десятка гуманитарных коридоров в горячие точки. По ним доставят помощь и будут эвакуироваться люди в наиболее безопасные города.