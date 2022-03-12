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Львовская 24-я бригада нуждается в помощи с амуницией для отправки на передовую

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Львовская 24-я бригада нуждается в помощи с амуницией для отправки на передовую
2 батальон 24 отдельной механизированной бригады имени Даниила Галицкого нуждается в немедленной помощи.

Военные 2 батальона отправляются на передовую для защиты нашей Родины, однако в срочном порядке им необходимо значительное количество амуниции. В частности, бронежилеты, кевларовые шлемы, жилеты и другое, пишет местное издание lviv1256.com, передает Цензор.НЕТ.

С просьбой помочь обратились в самой бригаде. Всех небезразличных просят обращаться по телефону – +380975271159.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Мда....
    Ну що тут скажеш без критики влади.
    Форму навіть не нашили. Броніки. Каски.
  • Gal
    Три роки ні тобі бронежилетів, ні тобі шоломів, ні Вільх з Нептунами. Зато ж як весело і по приколу було! А лижні прогулянки з шашликами які ж були... А тепер що, вже не весело, пілять, не прикольно?
  • Maksim Perepelitca
    А країна будувала дороги . .
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