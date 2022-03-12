Основная часть войск оккупанта располагается в 25 км от центра Киева, - Минобороны Великобритании
Об этом сообщает НВ, передает Цензор.НЕТ.
В ведомстве отметили, что бои северо-западнее от украинской столицы продолжаются.
Элементы большой российской колонны к северу от Киева рассеялись, что может свидетельствовать о попытке РФ оцепить город.
"Это также может быть попыткой России уменьшить свою уязвимость перед украинскими контратаками, которые нанесли значительный ущерб российским силам", - говорится в сообщении.
Города Харьков, Чернигов, Сумы и Мариуполь остаются в окружении и продолжают терпеть сильные артиллерийские обстрелы со стороны России.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 March 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 12, 2022
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