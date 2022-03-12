Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 12 тыс. человек, 362 танка, 1205 бронированных машин, 58 самолетов, 83 вертолета
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Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.03 ориентировочно составили:
личного состава - более 12 тыс. человек,
танки ‒ 362 ед,
ББМ ‒ 1205 ед,
артиллерийских систем –135 ед,
РСЗО - 62 ед,
средства ПВО - 33 ед,
самолеты – 58 ед,
вертолеты – 83 ед,
автомобильная техника - 585 ед,
корабли / катера - 3 ед,
цистерн з ГСМ - 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе ВСУ.