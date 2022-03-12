Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 12 тыс. человек, 362 танка, 1205 бронированных машин, 58 самолетов, 83 вертолета

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.03 ориентировочно составили:

личного состава - более 12 тыс. человек,

танки ‒ 362 ед,

ББМ ‒ 1205 ед,

артиллерийских систем –135 ед,

РСЗО - 62 ед,

средства ПВО - 33 ед,

самолеты – 58 ед,

вертолеты – 83 ед,

автомобильная техника - 585 ед,

корабли / катера - 3 ед,

цистерн з ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.

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"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе ВСУ.