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Зеленский отверг предложение премьера Израиля Беннета принять условия Путина, - СМИ

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Зеленский отверг предложение премьера Израиля Беннета принять условия Путина, - СМИ
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому принять условия России по прекращению войны. В частности, признание русского суверенитета над Крымом и закрепление нейтрального статуса Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК Украина, об этом пишет The Jerusalem Post.

По словам источника издания в правительстве Украины, Зеленский не последовал совету Беннета.

Источник утверждает, что телефонный разговор был инициирован Беннетом.

"На вашем месте я бы подумал о жизни своего народа и принял предложение", – сказал Беннетт.

В свою очередь Зеленский дал краткий ответ: "я вас понял".

Источник заявил, что Зеленскому не понравился такой совет от израильского чиновника.

"Беннет сказал нам сдаться. Мы не намерены этого делать. Мы знаем, что предложение Путина – это только начало", - заявил источник издания.

Также читайте: Зеленский и Байден провели самый длинный телефонный разговор, - CNN

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Пусть Израиль тогда примет условия Палестины 😁😁😁.
  • Денис Коновалов 4caafe82
    Ізраїльський нафталі баннет ІДІ *****
  • Николаев Юг
    Беннета - ПНХ
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