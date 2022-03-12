Зеленский отверг предложение премьера Израиля Беннета принять условия Путина, - СМИ
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Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому принять условия России по прекращению войны. В частности, признание русского суверенитета над Крымом и закрепление нейтрального статуса Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК Украина, об этом пишет The Jerusalem Post.
По словам источника издания в правительстве Украины, Зеленский не последовал совету Беннета.
Источник утверждает, что телефонный разговор был инициирован Беннетом.
"На вашем месте я бы подумал о жизни своего народа и принял предложение", – сказал Беннетт.
В свою очередь Зеленский дал краткий ответ: "я вас понял".
Источник заявил, что Зеленскому не понравился такой совет от израильского чиновника.
"Беннет сказал нам сдаться. Мы не намерены этого делать. Мы знаем, что предложение Путина – это только начало", - заявил источник издания.