Чернигов остался без электричества, газа, воды и отопления, – председатель ОВА Чаус. ВИДЕО

Глава Черниговской ОГА и ОВА Вячеслав Чаус показал разрушенный отель "Украина" и рассказал о состоянии дел в городе.

Он рассказал, что в Чернигове продолжаются ракетные удары по гражданской инфраструктуре, в том числе с использованием авиации, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, Чернигов утром остался без электричества, газа, воды и отопления, но городские службы занимаются ремонтом.

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"Гибнут мирные люди, очень многие получили ранения. Враг наносит удары туда, где военных нет и не было. Сегодня враг нанес удар по гостинице "Украина". Отеля больше нет, но Украина есть", - рассказал он.