Новости • Война

Чернигов остался без электричества, газа, воды и отопления, – председатель ОВА Чаус. ВИДЕО

9 43413
Глава Черниговской ОГА и ОВА Вячеслав Чаус показал разрушенный отель "Украина" и рассказал о состоянии дел в городе.

Он рассказал, что в Чернигове продолжаются ракетные удары по гражданской инфраструктуре, в том числе с использованием авиации, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, Чернигов утром остался без электричества, газа, воды и отопления, но городские службы занимаются ремонтом.

Читайте также: Масштабы потерь свидетельствуют о полной непригодности российской армии, - экс-премьер Швеции Бильдт

"Гибнут мирные люди, очень многие получили ранения. Враг наносит удары туда, где военных нет и не было. Сегодня враг нанес удар по гостинице "Украина". Отеля больше нет, но Украина есть", - рассказал он.

Топ комментарии

  • Николай Богусонов
    Харків став бандерівським і дуже русофобським. Бачив , як вигнали з укриття мужика, що шось там про Россію став клекотати..Так і мовили, от і іди до них..і трезуб тобі у дупу
  • Історик Воєнрук
    КАЦАПИ ПРИСТОСОВУТЬСЯ,ЗМІНЮЮТЬ ТАКТИКУ МОБІЛІЗУЮТЬСЯ,ЗГУРТОВУЮТЬСЯ НАВКОЛО ФЮРЕРА І ВПЕРТО ЙДУТЬ ДО СВОЄЇ МЕТИ-ЗНИЩИТИ УКРАЇНЦІВ ФІЗИЧНО. В ПОЛОН ВОНИ НЕ ЗДАЮТЬСЯ,НІЯКІ ВИНАГОРОДИ ,АГІТАЦІЯ ТА ВМОВЛЯННЯ НЕ ДІЮТЬ. ЗДАЮТЬСЯ ЛИШЕ ВТРАТИВШИ БОЄЗДАТНІСТЬ ТА МОЖЛИВІСТЬ ВБИВАТИ НАС. ЦЕ ТРЕБА ВРЕШТІ ЗРОЗУМІТИ,УСВІДОМИТИ І НАПОЛЕГЛИВО ПРАЦЮВАТИ НА ЇХ ПОВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИНИЩЕННЯ ПО ІНШОМУ НЕ БУДЕ. ВСЕ ВСЕРЙОЗ І НАДОВГО. МЕНШЕ ПРЕС КОНФЕРЕНЦІЙ І БІЛЬШЕ КАЦАПСЬКИХ ТРУПІВ ! СЛАВА УКРАЇНІ !
  • Rulya Kosh
    Славние місто, добрі люди!!!Чернігів,ти вистоїш!🇺🇦🇺🇦🇺🇦🙏
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости