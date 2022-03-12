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Российские войска нанесли ракетный удар по аэродрому под Кропивницким.

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Российские войска нанесли ракетный удар по аэродрому под Кропивницким.
Утром 12 марта российские войска нанесли ракетный удар по аэродрому в Кропивницком. Взрывы были слышны по всему городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кировоградской областной Военной администрации Андрея Райковича.

"Ракетами снова обстреляли Канатово. Враг бил так, что содрогался весь Кропивницкий и территории вокруг", - отметил он.

По его словам, область продолжает принимать беженцев, с начала войны их уже больше 43 тысяч.

Напомним, аэродром Канатово под Кропивницким уже был под обстрелами в начале марта.

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Топ комментарии

  • Історик Воєнрук
    КАЦАПИ ПРИСТОСОВУТЬСЯ,ЗМІНЮЮТЬ ТАКТИКУ МОБІЛІЗУЮТЬСЯ,ЗГУРТОВУЮТЬСЯ НАВКОЛО ФЮРЕРА І ВПЕРТО ЙДУТЬ ДО СВОЄЇ МЕТИ-ЗНИЩИТИ УКРАЇНЦІВ ФІЗИЧНО. В ПОЛОН ВОНИ НЕ ЗДАЮТЬСЯ,НІЯКІ ВИНАГОРОДИ ,АГІТАЦІЯ ТА ВМОВЛЯННЯ НЕ ДІЮТЬ. ЗДАЮТЬСЯ ЛИШЕ ВТРАТИВШИ БОЄЗДАТНІСТЬ ТА МОЖЛИВІСТЬ ВБИВАТИ НАС. ЦЕ ТРЕБА ВРЕШТІ ЗРОЗУМІТИ,УСВІДОМИТИ І НАПОЛЕГЛИВО ПРАЦЮВАТИ НА ЇХ ПОВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИНИЩЕННЯ ПО ІНШОМУ НЕ БУДЕ. ВСЕ ВСЕРЙОЗ І НАДОВГО. МЕНШЕ ПРЕС КОНФЕРЕНЦІЙ І БІЛЬШЕ КАЦАПСЬКИХ ТРУПІВ ! СЛАВА УКРАЇНІ !
  • Підлога Маккартні
    Я вже писав, що в такий табір з великою ймовірністю прилетить крилата ракета. Якщо його побудують, наприклад, до закінчення війни. Гарантовано прилетить, не сумнівайтесь. Тому я б краще їх усіх розстріляв, але то моя особиста думка. Ще цю наволоч годувати, коли в Маріуполі людям нема що їсти і вони в десятиградусні морози сидять у підвалах, а ця скотина годована і п'є гарячий чай з пиріжками...
  • Юрій Вінгорськи
    не потрыбен нашим партнерам швидкий мир.
    потрыбна знищена економыка рф.
    а ми та наше життя ъм глибоко пох...й
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