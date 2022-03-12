Российские войска нанесли ракетный удар по аэродрому под Кропивницким.

Утром 12 марта российские войска нанесли ракетный удар по аэродрому в Кропивницком. Взрывы были слышны по всему городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кировоградской областной Военной администрации Андрея Райковича.

"Ракетами снова обстреляли Канатово. Враг бил так, что содрогался весь Кропивницкий и территории вокруг", - отметил он.

По его словам, область продолжает принимать беженцев, с начала войны их уже больше 43 тысяч.

Напомним, аэродром Канатово под Кропивницким уже был под обстрелами в начале марта.

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