Оперативная обстановка на дипломатическом фронте от МИД Украины по состоянию на 10:00 12 марта
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную обстановку на дипломатическом фронте от МИД Украины по состоянию на 10:00 12 марта.
Как отмечается, новые санкции, объявленные США и другими странами Группы семи и ЕС, наносят сокрушительный удар по российской экономике, приближая ее к окончательному краху.
Санкции
- Министерство финансов США расширило список лиц, попавших под санкции из-за вторжения войск РФ в Украину. Под ограничения попала семья спикера Кремля Дмитрия Пескова. Также санкции ввели против 12 членов Госдумы России, причастных к процессу признания так называемых "ДНР" и "ЛНР". Ограничения, в частности, предусматривают замораживание недвижимости и активов в США и запрет на финансовые операции.
– Финансовая гвардия Италии наложила арест на яхту российского олигарха Андрея Мельниченко стоимостью 530 миллионов евро
Изоляция РФ
- Немецкий производитель оконного профиля, водяного пола и труб отопления Rehau сообщил о прекращении деятельности в России
– Американская компания Colgate-Palmolive решила ограничить поставки своей продукции в РФ
- Немецкий Deutsche Bank объявил о сворачивании бизнеса в РФ и осудил агрессию против Украины
- Все произведения всемирно известной рок-группы Pink Floyd и сольные записи ее солиста Дэвида Гилмора будут удалены с музыкальных платформ в России и Беларуси
- руководитель Instagram Адам Моссери сообщил, с 14 марта социальная сеть прекратит свою работу в России
– Организация LINX отключает ключевых провайдеров РФ (Ростелеком, МегаФон) от международного обмена трафиком.
Гуманитарная помощь
- Канада пришлет большой гуманитарный груз в Украину. Помощь будет включать брезентовые накрытия, переносные кухни, гигиенические наборы и одеяла.
- С начала полномасштабной агрессии РФ Польша предоставила Украине 9 грузовиков гуманитарной помощи с лекарствами, медицинскими средствами, медоборудованием, провизией, детским питанием, термоодеялами, электрогенераторами, средствами гигиены и одеждой
- Венгрия передала более 10 тысяч герметичных контейнеров для крови, которые уже доставлены в Украину
- Из Швейцарии в Украину уже отправлено 15 крупногабаритных грузовиков с помощью, включающей медикаменты, медицинское оборудование, аппараты ИВЛ, продукты, одежду, средства гигиены, палатки, респираторы и т.д.