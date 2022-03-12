Как лжет пропаганда РФ: На примере обстрела роддома в Мариуполе. ФОТО

Команда украинского OSINT-агентства Molfar произвела разбор кейса о том, как работает пропаганда узурпатора на примере обстрела роддома в Мариуполе.

Как напоминает Цензор.НЕТ со ссылкой на AIN.UA, 9 марта российские войска совершили авианалет на роддом в Мариуполе, сбросив несколько мощных бомб на больницу. В результате – уничтожено здание и 17 раненых. Официальная версия РФ – там сидели военные, а значит обстрел – оправдан. При этом пропаганда начала работать задолго до обстрела.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Массовые захоронения убитых российскими бомбами жителей Мариуполя в траншеях. ВИДЕО

28 февраля российские медиа показали фото "оккупированного ВСУ детского сада". 1 марта МИД РФ рассказывал о нем уже как об "оккупированном ВСУ роддоме". Вот только форма показанного в российских медиа здания не совпадает с формой Мариупольского роддома №3, в который наконец попала российская ракета.

Исследователи установили ключевые факты работы пропаганды:

Россия заранее использовала фейк для обстрелов. Разрушенная больница отличается от здания, которое показывали российские СМИ. Расстояние от разрушенной больницы до здания, заявленного россиянами, составляет 10 км. В отличие от заявлений РФ в больнице не находились военные. Также не было никаких признаков военной техники, оружия и снаряжения. Несмотря на заявления РФ, в больнице пострадали персонал и гражданские, в том числе беременные. Во дворе больницы уничтожен гражданский транспорт сотрудников и пациентов.

Хронология событий:

28.02.2022 В пророссийской VK-группе "Военный осведомитель" опубликовано фото военных ВСУ на территории гражданского объекта в Мариуполе.

01.03.2022 "Россия 24" в своем видеоматериале (YouTube, доступ с VPN или через Tor) использовала фото "оккупированного" военными дома в Мариуполе.

07.03.2022 Представитель РФ, Василий Небензя, во время выступления на заседании Совета Безопасности в ООН заявил, что местные националистические батальоны вытеснили людей из роддома, устроили там обстрелы и полностью уничтожили детский сад в городе.

09.03.2022, 13:05 (МСК) Во время брифинга официальная представительница МИД РФ, Мария Захарова, сообщила, что: "в Мариуполе Украинский национальный батальон, прогнав персонал и пациентов из роддома, оборудовал в нем огневые позиции".

09.03.2022, 16:00 (Киев) Вооруженные силы РФ осуществили бомбардировки Центральной части Мариуполя, в том числе – Центра здоровья ребенка и женщины, в состав которой входит Детская консультативно-диагностическая поликлиника и родильное отделение городской больницы №3.

09.03.2022, 19:38 (МСК) "Комсомольская правда" опубликовали статью, в которой сказали, что в конце февраля украинские солдаты заняли боевую позицию в роддоме №1, а гражданских отправили в другие объекты или по домам. К статье закрепили фото военных рядом с неизвестным зданием, взятым из группы "Военный осведомитель", которое за 8 дней до того транслировалось "Россия 24".

Ошибки российской пропаганды

1. Россия заранее использовала фейк для обстрела

Российские источники еще за неделю до бомбардировки начали заявлять об оккупации больницы силами ВСУ, используя при этом фото, вероятно, детского учебного заведения вместо больницы. Спутниковый снимок территории больницы №3, фактически попавшей под бомбежку:







"Россия 24", 01.03.2022:

"Комсомольская правда", 09.03.2022:

2. Разрушенная больница отличается от здания, которое показывали российские СМИ

Отметим, что "Военный осведомитель" 28.02.2022 указал, что на фото – детский сад, а не роддом:

Типичная форма дома также указывает на то, что на фото действительно детское учебное заведение, примеры таких зданий на территории Мариуполя:

А вот фото больницы, которую бомбили россияне:

Как видим, бомбардировке подверглись те же медицинские корпуса, окрашенные в желто-зеленый цвет:

Также заметим, что на карте Google на территории ДКДП вообще нет объекта такой формы как на фото "Комсомольской правды":

Похожее здание находится рядом с роддомом №1, который используется в статье "Комсомольской правды", но оно также полностью не соответствует той форме и окружению, что на фото пророссийских СМИ.





На фото с военными здание имеет только один выступ посредине, а на карте можем видеть, что здания полностью симметричны. Также между двумя крыльями здания находится три елки, которые также отсутствуют на спутниковом снимке.

3. Расстояние от разрушенной больницы до здания, заявленного россиянами, составляет 10 км.

Фактически удар был нанесен по детской консультативно-диагностической поликлинике (ДКДП), которая находится в 10 км от заявленного в статье "Комсомольской правды" роддома №1.

4. Отсутствие военных в роддоме

В "Комсомольской правде" утверждают: "С момента начала военной операции этот мариупольский роддом заняли 2 роты 36 бригады морской пехоты, а всех пациентов и персонал выселили по другим объектам, а кого и вовсе домой".

Но на видео разрушенной больницы внутри не видно никаких признаков оружия или военного снаряжения, укреплений для ведения огня и т.д. Однако хорошо видно специализированное медицинское оборудование, личные вещи и кровь пострадавших.







Также, несмотря на утверждение российских СМИ о военных в роддоме, на территории больницы не находилось ни одной военной техники, но виден (видео, еще видео, и еще одно видео) сгоревший гражданский транспорт сотрудников и пациентов.

5. Пострадавшие

Цитата из статьи "Комсомольской правды":

"Представляете, какое количество трупов и пострадавших было, если бы во двор действующей больницы прилетела авиабомба. И нет сомнений, что украинская сторона не применяла бы их все показать. Хотя бы как изо перевязывают или несут к скорой. Но где они?"

Однако было приведено много видео (видео, еще видео, еще видео и еще видео) и фото с эвакуацией пострадавших.

По состоянию на 7:55 утра 10.03.2022, по данным ГСЧС и по словам советника председателя Мариупольского Городского совета, Петра Андрющенко, число раненых составляет 17 женщин (пациенты и медперсонал), а также 3 погибших, среди которых 1 ребенок.