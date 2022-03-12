Газ также является оружием РФ. Торговать с преступниками недопустимо, - премьер Польши Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в очередной раз заявил, что Европе нужно как можно быстрее избавляться от зависимости от российского газа - потому что он тоже является "оружием" РФ, и потому что "торговать с преступниками недопустимо".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он заявил во время рабочей поездки на компрессорную станцию ​​газопровода Baltic Pipe, соединяющую Польшу и Данию.

Моравецкий отметил, что полномасштабная война РФ против Украины стала "холодным душем" для европейцев и только сейчас пришло понимание, что для России продажа газа – не только вопрос торговли, но и способ делать партнеров зависимыми от себя.

"И что потом Россия делает с этими стратегическими ресурсами? Полученные деньги превращаются в оружие, которое оно применяет против невинных людей", - сказал премьер.

Он отметил, что не очень доволен результатами последнего саммита европейских лидеров, но рад видеть "стратегическое пробуждение всей Европы".

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Моравецкий упомянул такие проекты, как канал через Вислинскую косу, тероборону и собственно Baltic Pipe, отметив, что их критиковали, но сейчас они делают Польшу более устойчивой к российскому шантажу.

"Нельзя торговать с преступниками, не говоря уже о военных преступниках, – подчеркнул премьер. – Теперь Европа объединена этой целью – стать независимой от того, чем Россия может шантажировать".

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