Газ также является оружием РФ. Торговать с преступниками недопустимо, - премьер Польши Моравецкий
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он заявил во время рабочей поездки на компрессорную станцию газопровода Baltic Pipe, соединяющую Польшу и Данию.
Моравецкий отметил, что полномасштабная война РФ против Украины стала "холодным душем" для европейцев и только сейчас пришло понимание, что для России продажа газа – не только вопрос торговли, но и способ делать партнеров зависимыми от себя.
"И что потом Россия делает с этими стратегическими ресурсами? Полученные деньги превращаются в оружие, которое оно применяет против невинных людей", - сказал премьер.
Он отметил, что не очень доволен результатами последнего саммита европейских лидеров, но рад видеть "стратегическое пробуждение всей Европы".
Моравецкий упомянул такие проекты, как канал через Вислинскую косу, тероборону и собственно Baltic Pipe, отметив, что их критиковали, но сейчас они делают Польшу более устойчивой к российскому шантажу.
"Нельзя торговать с преступниками, не говоря уже о военных преступниках, – подчеркнул премьер. – Теперь Европа объединена этой целью – стать независимой от того, чем Россия может шантажировать".