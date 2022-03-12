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Беннет не предлагает Украине согласиться с требованиями РФ. Израиль призывает РФ адекватно оценивать события, - Подоляк

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Беннет не предлагает Украине согласиться с требованиями РФ. Израиль призывает РФ адекватно оценивать события, - Подоляк
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет совершенно точно не предлагает Украине согласиться на какие-либо требования РФ.

Об этом сообщил в твиттере член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ.

"Израиль, премьер-министр Нафтали Беннет, как и остальные страны – условные посредники, совершенно точно не предлагает Украине согласиться на какие-то требования РФ. Это невозможно по военно-политическим причинам. Наоборот, Израиль предлагает России более адекватно оценивать события", - заметил Подоляк.

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Топ комментарии

  • Микола Мазуренко 7ef4c839
    Якийсь подоляк крученонафталінистий. Голодомор хто не визнає? Росія і Ізраіль, бо союзники. Що тут ще пояснювати?
  • PREDATOR PREDATOR
    Хвалений Ізраїль, навіть і слова не сказав, москалям, за обстріл Бабиного Яру.
  • Доминик Радван
    Израиль ни разу не осудил агрессию РФ против Украины, к тому же до сих пор запрещает передавать Украине вооружения своего производства, хотя Азербайджану продавал напрямую.
    А нафталин беннет шастает в РФ обниматься с путиным на секретных переговорах. **** тут ещё говорить💨🤸
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