Беннет не предлагает Украине согласиться с требованиями РФ. Израиль призывает РФ адекватно оценивать события, - Подоляк

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет совершенно точно не предлагает Украине согласиться на какие-либо требования РФ.

Об этом сообщил в твиттере член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ.

"Израиль, премьер-министр Нафтали Беннет, как и остальные страны – условные посредники, совершенно точно не предлагает Украине согласиться на какие-то требования РФ. Это невозможно по военно-политическим причинам. Наоборот, Израиль предлагает России более адекватно оценивать события", - заметил Подоляк.

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