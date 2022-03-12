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Туск снимком девочки из Украины с оружием в руках пристыдил страны ЕС: "Только не говорите ей, что санкции обойдутся слишком дорого". ФОТО

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Глава Европейского Совета Дональд Туск пристыдил страны ЕС, слишком озабоченные последствиями санкций против России, снимком с девочкой из Украины с оружием.

Соответствующее сообщение появилось на странице Туска в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Только не говорите ей, пожалуйста, что более жесткие санкции обойдутся Европе слишком дорого", - обратился он к коллегам в Евросоюзе.

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Туск снимком девочки из Украины с оружием в руках пристыдил страны ЕС: Только не говорите ей, что санкции обойдутся слишком дорого 01

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