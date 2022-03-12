Туск снимком девочки из Украины с оружием в руках пристыдил страны ЕС: "Только не говорите ей, что санкции обойдутся слишком дорого". ФОТО

Глава Европейского Совета Дональд Туск пристыдил страны ЕС, слишком озабоченные последствиями санкций против России, снимком с девочкой из Украины с оружием.