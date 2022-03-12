Беларусь перебрасывает войска на границу Украины, официально – на ротацию

В Беларуси заявили, что отправят к границе с Украиной 5 батальонно-тактических групп на замену находящихся там сейчас военных и отрицают, что это является частью подготовки к вступлению в войну на стороне РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление об этом разместило Минобороны Беларуси в своем Телеграм-канале.

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От имени начальника генштаба Вооруженных сил, первого заместителя министра обороны генерал-майора Виктора Гулевича сообщают, что на южной границе Беларуси вместе с пограничниками находятся пять батальонно-тактических групп - "в целях недопущения проникновения на территорию РБ со стороны Украины разных националистических вооруженных формирований, нелегальной доставки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ".

Отмечается, что военные занимаются разведкой, патрулированием, охраной объектов и обороны на дорожных направлениях.

"В ближайшее время планируется заменить их также пятью БТГ. Подразделения, выполнившие свои задачи по прикрытию госграницы, вернутся в пункты постоянной дислокации… Перемещение войск никоим образом не связано с подготовкой и тем более участием белорусских военных в специальной военной операции на территории Украины. Родных и близких военнослужащих могу заверить, что наши ВС выполняют задачи по обеспечению военной безопасности РБ только на собственной территории", - заявил начальник генштаба Беларуси.

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Напомним, 11 марта командование Воздушных сил ВСУ распространило сообщение о провокации РФ для вовлечения Беларуси в войну - обстрел российскими самолетами пограничного села.

В Минобороны Белоруссии заявили, что эта информация не соответствует действительности.