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Глава ОГА Кулеба назвал наиболее опасные трассы на выезд из Киева: "Во всех районах области идет борьба с диверсионными группами"

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Глава ОГА Кулеба назвал наиболее опасные трассы на выезд из Киева: "Во всех районах области идет борьба с диверсионными группами"
Глава Киевской областной гражданской администрации Алексей Кулеба перечислил самые опасные трассы на выезд из Киева.

Соответствующее объявление он обнародовал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Самые опасные направления:

▪️Житомирская трасса
▪️Буча – Ирпень – Гостомель
▪️Макаров
▪️север Вышгородского района.

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❌Бои на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных общин Броварского района.
❌Захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливаются жилые массивы и критическую инфраструктуру.
❌Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами.

Сегодня продолжается эвакуация населения через гуманитарные коридоры из Гостомеля, Козаровичей, Микуличей, Андреевки, Макарова, Бородянки.

Гуманитарная помощь будет направлена во все 7 районов Киевщины", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Окупанти їдуть по асфальтованим та освітленим дорогам і дуже дякують за них.
  • Urs
    Тому що треба було спочатку мільярд дерев сажати, тоді би вони заблукали, і не змогли продратися через хащі.
  • Роман Дузинкевич
    Власне притомні люди завжди казали, що так може бути, бо у зеленої камарильї не вірно розставлені приорітети.
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