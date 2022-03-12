В херсонские горбольницы удалось завезти инсулин, – мэр Колыхаев
Как сообщает Цензор.НЕТ, сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев в Фейсбуке.
"Вчера нам удалось завезти немного инсулина в наши три городские больницы (Лучанского, Карабелеша, Тропиных). Напоминаю, что самые необходимые препараты вы будете получать централизованно в медучреждениях. Мы взяли эту ситуацию под контроль. Инсулинозависимым с собой надо иметь рецепт от эндокринолога" - написал Колихаев в фейсбуке в субботу.
Он также рассказал, что в городе продолжаются работы по возобновлению подачи газа и тепла в пострадавшие районы.
"С топливом в городе большое напряжение, экономьте", - подчеркнул Колыхаев.
Херсонский мэр добавил, что Херсон молится о Николаеве. "Всех слов поддержки и восхищения устойчивостью его горожан будет мало. Но мы обязательно поможем делом, как только будет такая возможность".
Держись, Херсон! Не теряй своей гордости и упрямого характера. Мы выстоим и победим благодаря силе нашего духа! Помогайте друг другу", - подытожил Колыхаев.