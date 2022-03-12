Платежная система MoneyGram останавливает предоставление услуг в России.

Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы сообщаем нашим клиентам и агентам о решении приостановить предоставление услуг в России", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению - MoneyGram также увеличила поддержку Save the Children и утвердила экстренный грант для Украинского фонда помощи.

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"Услуги MoneyGram по-прежнему доступны в Украине, в частности, получение физлицами средств лично или в цифровом виде непосредственно на банковский счет", - отметила компания.

Она добавила, что каждый день количество транзакций, направленных в Украину и соседние страны, растет, поскольку клиенты переводят деньги своим семьям.

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