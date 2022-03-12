Города Волноваха больше не существует, - глава Донецкой ОВА Кириленко
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Города Волноваха, что в Донецкой области, фактически уже не существует из-за войны России против Украины. Большую часть населения эвакуировали, а инфраструктуру полностью разрушили оккупанты.
Об этом 12 марта заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
По его словам, Волновахский район до полномасштабного вторжения РФ насчитывал более 100 тысяч населения.
"Конечно, большую часть эвакуировали, поэтому я об этом и говорю, что Волновахи с ее инфраструктурой как такового города уже не существует. Бои уходят за территорию, чтобы не дать врагу сомкнуть кольцо и добиться тактических и стратегических планов", - сказал он.