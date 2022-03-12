Города Волноваха больше не существует, - глава Донецкой ОВА Кириленко

Города Волноваха, что в Донецкой области, фактически уже не существует из-за войны России против Украины. Большую часть населения эвакуировали, а инфраструктуру полностью разрушили оккупанты.

Об этом 12 марта заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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По его словам, Волновахский район до полномасштабного вторжения РФ насчитывал более 100 тысяч населения.

"Конечно, большую часть эвакуировали, поэтому я об этом и говорю, что Волновахи с ее инфраструктурой как такового города уже не существует. Бои уходят за территорию, чтобы не дать врагу сомкнуть кольцо и добиться тактических и стратегических планов", - сказал он.

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