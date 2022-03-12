В большинстве армий мира нет столько техники, сколько российские войска потеряли в Украине, - Зеленский

Потери российских оккупантов в технических возможностях просто поражают.

Об этом сообщил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Украинцы не сдаются. Наши вооруженные силы делают все, чтобы лишить врага любого желания продолжать войну против Украины. Потери российских войск колоссальные. Динамика потерь на 17-й день такова, что можно уверенно говорить – это самый большой удар по российской армии за десятки лет. Они нигде не теряли столько, сколько за прошедшие дни. С начала вторжения 31 БРГ врага потеряла боеспособность, российские военные сдаются в плен уже не просто в одиночку, а целыми группами. Группами пытаются вернуться домой", - заметил глава государства.

По его словам, потери захватчиков в технических возможностях просто поражают.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Не имеем права снижать интенсивность обороны, - обращение Зеленского по поводу российского вторжения. ВИДЕО

"Более 360 танков, 1205 бронемашин. И это еще без подсчета потерь минувшей ночью и этим утром. Уже почти 60 самолетов, более 80 вертолетов. Сотни единиц другой техники, в том числе самых современных образцов, которыми Россия всегда гордится. В большинстве армий мира нет столько техники , сколько российские войска потеряли за время вторжения в наше государство", – добавил Зеленский.