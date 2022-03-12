Зеленский призвал мировых лидеров помочь освободить мэра Мелитополя Федорова

Президент Украины Владимир Зеленский попросил международное сообщество приложить все усилия для освобождения захваченного российскими оккупантами городского голову Мелитополя Ивана Федорова.

Об этом сообщил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера оккупанты захватили в плен мэра Мелитополя - Ивана Федорова. Жители города требует освободить его. И это очень важно. Я благодарен каждому мелитопольцу за это сопротивление, за эту позицию. Оккупанты должны видеть, что они чужды нашей земле, на всей нашей земле Украины, и никогда не будут приняты. Ночью и сегодня постоянно говорим с партнерами об этой ситуации с нашим городским головой. Требование простое - немедленно освободить его из плена. Мы обращаемся ко всем лидерам мира, говорящим с Москвой - Франции, Германии, Израилю и других ", – подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что уже позвонил по телефону канцлеру Германии Олафу Шольцу, а также провел соответствующий разговор с президентом Франции Эманнюэлем Макроном.

"Я буду говорить со всеми, с кем нужно, чтобы освободили наших людей. Мы ждем, чтобы они – лидеры мира – показали, как они могут повлиять на ситуацию. Как они могут сделать простую вещь – освободить одного человека. Человека, олицетворяющего собой все мелитопольское общество. Украинцев, которые не сдаются", - отметил он.

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