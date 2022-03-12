Зеленский призвал мировых лидеров помочь освободить мэра Мелитополя Федорова
Об этом сообщил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера оккупанты захватили в плен мэра Мелитополя - Ивана Федорова. Жители города требует освободить его. И это очень важно. Я благодарен каждому мелитопольцу за это сопротивление, за эту позицию. Оккупанты должны видеть, что они чужды нашей земле, на всей нашей земле Украины, и никогда не будут приняты. Ночью и сегодня постоянно говорим с партнерами об этой ситуации с нашим городским головой. Требование простое - немедленно освободить его из плена. Мы обращаемся ко всем лидерам мира, говорящим с Москвой - Франции, Германии, Израилю и других ", – подчеркнул глава государства.
Зеленский добавил, что уже позвонил по телефону канцлеру Германии Олафу Шольцу, а также провел соответствующий разговор с президентом Франции Эманнюэлем Макроном.
"Я буду говорить со всеми, с кем нужно, чтобы освободили наших людей. Мы ждем, чтобы они – лидеры мира – показали, как они могут повлиять на ситуацию. Как они могут сделать простую вещь – освободить одного человека. Человека, олицетворяющего собой все мелитопольское общество. Украинцев, которые не сдаются", - отметил он.