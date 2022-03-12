Зеленский – москвичам: Если в Мелитополе против оккупации выходят 2 тыс. человек, то сколько должно быть у вас против войны?

Россиянам следует брать пример с украинцев, умеющих отстаивать свою национальную позицию.

Об этом сообщил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"С самого утра в украинском – навсегда украинском – Мелитополе собирались люди, наши граждане, на очередную акцию протеста против российских войск. Против попыток поставить город на колени. Более двух тысяч человек на площади. Услышьте, пожалуйста, в Москве!", - обратился Зеленский к россиянам.

"Если в Мелитополе против оккупации выходят две тысячи человек, то сколько должно быть у вас против войны? Чтобы было по-честному, чтобы было по справедливости", - добавил глава государства.

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