Вода по Северокрымскому каналу в оккупированный Крым "просто так не пойдет", - Буданов

Российские оккупанты попытаются подать воду в оккупированный Крым по Северокрымскому каналу, но просто так вода туда не пойдет.

Об этом начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Это попытка России, я думаю, ни для кого не новость. Они попытаются подать воду в оккупированный Крым, поскольку все же прекрасно понимают, что все их сказки о том, что за эти годы они решили вопрос с водой – не более чем пропагандистский шаг. Они подорвали одну из дамб, частично вода пошла, скажем так, по Северокрымскому каналу, но вода просто не может сама идти – это надо понимать, это сложная система гидротехнических сооружений, требующая перекачки насосными станциями. То есть, просто так вода туда не пошла и не пойдет", – отметил бригадный генерал Буданов.

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