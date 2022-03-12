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Вода по Северокрымскому каналу в оккупированный Крым "просто так не пойдет", - Буданов

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Вода по Северокрымскому каналу в оккупированный Крым "просто так не пойдет", - Буданов
Российские оккупанты попытаются подать воду в оккупированный Крым по Северокрымскому каналу, но просто так вода туда не пойдет.

Об этом начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Это попытка России, я думаю, ни для кого не новость. Они попытаются подать воду в оккупированный Крым, поскольку все же прекрасно понимают, что все их сказки о том, что за эти годы они решили вопрос с водой – не более чем пропагандистский шаг. Они подорвали одну из дамб, частично вода пошла, скажем так, по Северокрымскому каналу, но вода просто не может сама идти – это надо понимать, это сложная система гидротехнических сооружений, требующая перекачки насосными станциями. То есть, просто так вода туда не пошла и не пойдет", – отметил бригадный генерал Буданов.

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Топ комментарии

  • SergTranscarpathian
    Ну так відремонтують насоси і піде. Це питання часу. Запобігти цьому може лише наш фізичний контроль хоча би частини каналу, а ми його повністю профукали, як і дамбу, як і АЕС
  • FT FT
    Сколько говорил что нужно засыпать канал химическими отходами чтобы у кацапоидов и надежды на его запуск небыло. Теперь получили полномасштабную войну одной из причин которой есть и етот проклятый канал
  • Наталия П
    Буданов, бригадный генерал, шуруй на передовую и прихвати своего дружка Гогилашвили адьютантом. А про канал найдеися, кому рассказать.
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