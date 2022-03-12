Враг заводит в Украину новые колонны. Они пытаются взять нас количеством, - Зеленский

Российские войска заводят на нашу территорию новые колонны.

Об этом сообщил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Враг заводит на нашу территорию новые и новые колонны. Они ищут повсюду бойцов для себя. Резервистов. Строчников. Наемников. Они пытаются взять нас количеством. Количеством бойцов, техники. Используют террор, чтобы сломать нас, сломать нашу веру в победу и в Украину", - отметил глава государства.

Он выразил уверенность, что у них это не получится.

"Это не даст им результата. Но, чтобы у них не получилось, еще нужно бороться. Еще нужно быть сосредоточенными. Еще нужно всем нам, всем украинцам, и дальше сосредоточено работать на оборону нашего государства. Работать вместе. Без внутренних расколов. Поддерживая друг друга. По всей Украине. От Ужгорода до Мелитополя. От Чернигова до Мариуполя. От Львова до Харькова. Именно так, как мы все делаем уже 17-й день войны!", - добавил он.

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