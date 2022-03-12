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Германия избавится от зависимости от российской нефти до конца года, - министр экономики Хабек

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Германия избавится от зависимости от российской нефти до конца года, - министр экономики Хабек
Германия планирует к осени 2022 г. стать полностью независимой от российского угля. К концу года страна станет почти независимой от российской нефти.

Об этом заявил министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы должны уйти от импорта энергоносителей из России", – сказал он.

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По его словам, Германия "каждый день фактически ежечасно прощается с российским импортом".

"Если нам это удастся, то к осени мы будем независимы от российского угля, а до конца года – почти независимы от российской нефти. С газом сложнее, потому что у нас нет собственных мощностей по импорту СПГ", – добавил он.

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Топ комментарии

  • Alex L cbc8e6bb
    Жодному слову німчури не вірю. Вони та рашисти це одне і теж лайно.
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Простьіе немцьі уже плюются на наших у**ков-политиков.
  • Sophia-Maria Duglass
    Немцы сейчас должны провести зачистку всех менеджеров правительства Меркель - бо все они брали гроши у убийцы из раши
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