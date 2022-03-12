Опубликована подборка сервисов для поиска жилья для эвакуированных граждан

Из-за войны многие наши граждане вынуждены искать новое жилье.

Для того, чтобы облегчить поиск жилья, Цензор.НЕТ публикует необходимую информацию.

Если вы хотите выехать с временно оккупированных территорий или требуете эвакуацию Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины опубликовало телефонные номера, на которые вы можете набрать для консультаций 0(44) 355 1478, работает также короткий номер – 1548.

Если вы приехали или планируете приехать во Львов, вам пригодятся контактные данные местных волонтерских организаций. Список таких организаций обнародовало на своем сайте Бюро наследия во Львове, передает "Эспрессо.Запад":

1. Координационный штаб помощи Львовской областной государственной администрации: +380962328193;

2. Львовский волонтерский штаб: (032) 2546079;

3. На проспекте Красной Калины, 58, Lviv Open Lab вместе с творческой мастерской "Сверлик" обустроили место для волонтеров, которые могут приобщиться к помощи армии;

4. Во Львовском дворце искусств на ул. Коперника, 17, заработал пункт сбора гуманитарной помощи. Сюда желающие могут приносить вещи первой необходимости, медикаменты и продукты;

5. Дом воина во Львове на ул. Короленко, 1-А, переходит на круглосуточный режим работы. Контакты Дома воина: 098-519-89-20, страница в Facebook, Facebook Олега Высочанского – здесь;

6. Политехника – 0683519722, Яромир;

7. Волонтерский чат Всеукраинский;

8. Львов. Украинская волонтерская служба;

9. БУР Львов;

10. Львовский областной центр службы крови. Их телеграммы здесь;

11. В Украине запустили сайт ПРИХИСТОК для всех граждан Украины, которые в результате покинули свои дома и выехали в более безопасные места;

12. Сбор продовольственной помощи для военных львовской ячейки "ПЛАСТ".

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Если вы ищете жилье, то можете воспользоваться поисковыми сервисами, опубликованными Минцифрами https://t.me/mintsyfra/2744

На сайте "ВзаємоДія" волонтеры собрали контакты, которые ускорят поиск временного убежища или жилья 👉 https://viyna.net/

🔹Инициатива "Помогай!" предлагает безвозмездное временное жилье в безопасных городах Украины или за границей 👉 https://shelter.dopomagai.org/

🔹Чатбот, чтобы нуждающиеся в убежище и те, кто могут его предоставить, нашли друг друга 👉 https://t.me/shelter_for_ukrainians_bot

🔹Сервис, объединяющий людей, ищущих жилье с теми, кто готов его предоставить 👉 https://www.shelter4ua.com/ua

🔹Портал для поиска жилья как в Украине, так и за границей 👉 https://prykhystok.in.ua/find

🔹Бот от Минцифри, который помогает 24/7 украинским переселенцам получить временный дом и необходимые вещи в ЦПАУ 👉 @turbotnyk_bot

Поиск жилья за границей:

🔹Сервис, предлагающий беженцам безопасное жилье за границей👉 https://www.host4ukraine.com/

🔹Портал, где литовские волонтеры предоставляют убежище для 10 тыс. беженцев из Украины 👉 https://stipruskartu.lt/

🔹Бесплатное жилье для украинцев на короткий срок 👉 https://news.airbnb.com/

🔹Платформа для поиска бесплатного жилья 👉 https://www.couchsurfing.com/

🔹Портал, помогающий найти людей, ищущих жилье, людям, которые могут кого-то приютить 👉 https://help380.org/