В настоящее время на территории Украины остаются 86 тысяч российских военных, - Буданов

Еще 86 тысяч российских военных остаются у границ Украины. Всего же за время полномасштабного вторжения РФ в Украину фактически полностью утратила свою боеспособность 31 батальонно-тактическая группа врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Радио Свобода".

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"По состоянию на сейчас боеготовых подразделений, которые еще ведут определенные действия на территории Украины, остается 63 батальонно-тактические группы. В общей сложности это 86 тысяч 200 военнослужащих. Такая вот цифра сейчас осталась. Это речь идет о всех войсках, задействованных в конфликте между Россией и Украиной", – заявил он.

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По словам руководителя ГУР МО, по состоянию на данный момент 18 батальонно-тактических групп потеряли свою боеспособность, а полностью уничтожены 13 БТГ армии РФ. Таким образом, как отметил Буданов, 31 батальонно-тактическая группа "фактически полностью утратила свою боеспособность".