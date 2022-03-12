Когда общество узнает о потерях РФ в войне, оно ужаснется, - российский летчик-испытатель Гарнаев, выступивший против нападения на Украину

Знаменитый российский летчик-испытатель Александр Гарнаев хочет стать посредником в переговорах по освобождению российских пленных.

Об этом он рассказал в интервью журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что предложил себя как переговорщика с украинской стороной относительно пленных.

"Для меня невыносимо видеть наших ребят, некоторых я знаю лично, видеть, как они сильно страдают. Это невыносимо для меня… И я хотел бы получить санкцию власти на эту работу. И только после получения санкции власти я готов развернуть гуманитарную и гуманную миссию. С этой целью я выбрал с той стороны своего друга, Героя Украины №1 Александра Васильевича Галуненко, и уже получил от него ответ, что Галуненко Александр Васильевич сидит в подвале своего дома между Гостомелем и Бучей, которые непрерывно бомбят и обстреливают. Мы с ним очень дружны. Александр Васильевич – заслуженный летчик-испытатель СССР. Александр Васильевич Галуненко – Герой Украины номер 1. Наберите в любом поисковике его имя, и вы узнаете, что это за человек (знаменитый советский летчик-испытатель, выпускник Ленинградского института авиационного приборостроения (ГУАП) много лет работал в Авиационном научно-техническом комплексе имени Антонова, прошел путь от летчика-испытателя на предприятии до одного из его руководителей, бывший депутат Верховной рады от Партии регионов.). Он первым поднял и опробовал самолет Ан-225 "Мрия" - тот самолет, который на его глазах разбомбили... А сейчас бомбят его дом", - добавил Гарнаев.

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Также он подчеркнул, что не единственный среди российских военных профессионалов, которые критически относятся к войне РФ с Украиной.

Отвечая на вопрос, когда и при каких условиях российское общество узнает об окончательных цифрах человеческих потерь и потерь в технике, Гарнаев ответил: "Это два события, которые произойдут одновременно. Во-первых, общество узнает. Во-вторых, общество ужаснется. Или сначала общество ужаснется, а потом узнает. Эти два события будут очень маленький временной интервал. Они состоятся почти одновременно. Когда, это другой вопрос".